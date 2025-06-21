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НОВОСТИ

Игорь Сечин о давлении со стороны Запада: «Победа будет за нами!»

16:14 21.06.2025

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Фото с сайта www.rosneft.ru
Россия и ее экономика преодолеют беспрецедентное внешнее давление, уверен главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме с докладом, он признал, что мечты об открытой глобальной экономике, незыблемых законах, охраняющих неприкосновенность собственности и контрактных обязательств, о равных для всех правовых гарантиях оказались иллюзией.

Но глава крупнейшей нефтяной компании РФ настроен оптимистично. «Несмотря на беспрецедентное в истории внешнее давление, мы повторяем великие слова, сказанные в июне сорок первого года и ставшие символом несокрушимого духа нашего народа: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» - сказал Сечин, выступая на энергетической панели форума с докладом «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики».

Глава «Роснефти» напомнил участникам заседания, что аргонавты добыли руно и вернулись в Грецию, но так и не обрели счастья. «В чем же смысл мифа, если за злом следует только зло, и благие намерения превращаются в свою противоположность? - задался вопросом Сечин. - Возможно, смысл в том, что золотое руно, полученное преступным путем, не приносит счастья, а зло всегда порождает зло. Чуда не случится».

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