Медведев уверен, что Иран во что бы то ни стало продолжит ядерную программу
20:00 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран будет продолжать проводить ядерную программу в условиях конфликта с Израилем, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Тегеран видит свое выживание в ядерной программе. И он продолжит ее во что бы то ни стало. Попытайтесь отобрать ядерное оружие у реальных, включая новых, членов ядерного клуба!» — написал политик на своей странице в соцсети «Вконтакте» .
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