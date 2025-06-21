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НОВОСТИ

Медведев уверен, что Иран во что бы то ни стало продолжит ядерную программу

20:00 21.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран будет продолжать проводить ядерную программу в условиях конфликта с Израилем, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Тегеран видит свое выживание в ядерной программе. И он продолжит ее во что бы то ни стало. Попытайтесь отобрать ядерное оружие у реальных, включая новых, членов ядерного клуба!» — написал политик на своей странице в соцсети «Вконтакте» .

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