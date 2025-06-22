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«Естественно, США должны получить ответ» на удары по ядерным объектам – президент Ирана

20:00 22.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты должны получить ответ на удары по трем ядерным объектам в Иране. Об этом президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

«США напали на нас. Что бы вы сделали, оказавшись в подобной ситуации? Естественно, они должны получить ответ», — сказал Пезешкиан, отвечая на призыв Макрона проявить сдержанность. Слова президента Ирана приводит его администрация.

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