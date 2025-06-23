Как минимум 3 иранские ракеты поразили базу США Аль-Удейд в Катаре

20:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере три ракеты поразили американскую базу Аль-Удейд в Катаре в ходе операции Ирана. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

По ее информации, самолеты и корабли покидают регион Персидского залива.