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НОВОСТИ

Израиль назвал задачи операции в Иране выполненными и согласился на прекращение огня

10:20 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль считает, что в ходе операции в Иране выполнил поставленные перед собой задачи, устранив «двойную экзистенциальную угрозу», связанную с ракетной и ядерными программами Тегерана. В связи с этим израильская сторона согласилась на предложение США о прекращении огня, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«В свете достижения целей операции в полной координации с президентом [США Дональдом] Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня. Израиль будет решительно реагировать на любое нарушение прекращения огня», — говорится в заявлении.

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