Экс-премьер Италии Конте считает возможным закупку российского газа в будущем
12:32 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что после урегулирования украинского конфликта возможно возобновление закупок российского газа.
«При условии заключения надежного мира на Украине не понимаю, почему нужно препятствовать, чтобы итальянцы закупали газ там, где он стоит меньше», — сказал политик, возглавляющий оппозиционное «Движение „5 звезд“, в интервью газете La Repubblica.
НОВОСТИ
- 13:20 24.06.2025
- Российские войска освободили Дылеевку в ДНР
- 13:05 24.06.2025
- Цель саммита НАТО увеличить расходы до 5% ВВП, и им нужен монстр — Россия, считает Песков
- 13:00 24.06.2025
- Вагенкнехт назвала «нездоровым» увеличение военного бюджета Германии в три раза
- 12:20 24.06.2025
- Информации о том, что в Иране нет утечки радиации, можно доверять — Нарышкин
- 12:05 24.06.2025
- Иран заявил, что победил Израиль, вынудив его прекратить агрессию
- 12:00 24.06.2025
- Глава МО Израиля поручил армии нанести новые удары по Тегерану в ответ на иранский обстрел
- 11:32 24.06.2025
- 120 жилых домов разрушены, 500 повреждены в провинции Тегеран в результате ударов Израиля
- 11:20 24.06.2025
- Израильская армия заявила, что засекла новый запуск ракет со стороны Ирана
- 11:05 24.06.2025
- Зеленский сообщил, что не собирается оставлять власть до конца конфликта
- 11:00 24.06.2025
- В России будет расчищено более тысячи километров рек — Дмитрий Патрушев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать