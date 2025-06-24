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НОВОСТИ

Экс-премьер Италии Конте считает возможным закупку российского газа в будущем

12:32 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что после урегулирования украинского конфликта возможно возобновление закупок российского газа.

«При условии заключения надежного мира на Украине не понимаю, почему нужно препятствовать, чтобы итальянцы закупали газ там, где он стоит меньше», — сказал политик, возглавляющий оппозиционное «Движение „5 звезд“, в интервью газете La Repubblica.

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