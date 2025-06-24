Цель саммита НАТО увеличить расходы до 5% ВВП, и им нужен монстр — Россия, считает Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главная цель предстоящего саммита НАТО в увеличении расходов до 5% ВВП стран-членов, а для этого нужно «нарисовать монстра», на роль которого идеально подходит Россия. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Дело в том, что сегодня начинается саммит. Давайте все-таки называть вещи своими именами: это альянс, созданный для конфронтации, это альянс, несущий агрессию и конфронтацию. Это не инструмент мира и стабильности. Здесь нужно отдавать себя отчет. И сейчас у этого самого инструмента, у этого альянса основная задача, одна из главных — это принять решение об увеличении расходов до 5% ВВП стран — членов альянса», — заявил Песков.

«И поскольку нужно протащить решение о 5%, что для этого нужно сделать? — Для этого нужно нарисовать такое исчадие ада, монстра. И с точки зрения вот этих вот функционеров НАТО, естественно, на роль монстра лучше всего подходит наша страна», — добавил он.