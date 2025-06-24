Пока нет понимания, насколько удары США отбросили иранскую инициативу — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четкого понимания, насколько сильно удары США отбросили реализацию иранской ядерной программы, на данный момент нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно же, какая-то информация поступает по соответствующим каналам, но пока прошло слишком мало времени. Безусловно, еще предстоит проанализировать ситуацию на местах, чтобы понять, насколько серьезный вред нанесен. Конечно, четкое понимание вряд ли сейчас у кого-то есть», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России данные, насколько сильно удары США отбросили иранскую ядерную программу назад и справедливо ли утверждение президента США Дональда Трампа, что ей положен конец.