Пока нет понимания, насколько удары США отбросили иранскую инициативу — Песков
14:00 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четкого понимания, насколько сильно удары США отбросили реализацию иранской ядерной программы, на данный момент нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно же, какая-то информация поступает по соответствующим каналам, но пока прошло слишком мало времени. Безусловно, еще предстоит проанализировать ситуацию на местах, чтобы понять, насколько серьезный вред нанесен. Конечно, четкое понимание вряд ли сейчас у кого-то есть», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у России данные, насколько сильно удары США отбросили иранскую ядерную программу назад и справедливо ли утверждение президента США Дональда Трампа, что ей положен конец.
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