В Израиле сняты жесткие ограничения для населения страны

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тыловое командование израильской армии отменило все ограничения для населения, ранее введенные на всей территории страны из-за противостояния с Ираном.

Это решение принято по итогам «оценки текущей ситуации» в сфере безопасности после того, как утром во вторник было объявлено о прекращении огня между Ираном и Израилем. «Вся территория страны переходит от режима жестких ограничений к режиму полной активности без ограничений», — заявили в армии.