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НОВОСТИ

В Израиле сняты жесткие ограничения для населения страны

20:20 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тыловое командование израильской армии отменило все ограничения для населения, ранее введенные на всей территории страны из-за противостояния с Ираном.

Это решение принято по итогам «оценки текущей ситуации» в сфере безопасности после того, как утром во вторник было объявлено о прекращении огня между Ираном и Израилем. «Вся территория страны переходит от режима жестких ограничений к режиму полной активности без ограничений», — заявили в армии.

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