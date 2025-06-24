В Израиле сняты жесткие ограничения для населения страны
20:20 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тыловое командование израильской армии отменило все ограничения для населения, ранее введенные на всей территории страны из-за противостояния с Ираном.
Это решение принято по итогам «оценки текущей ситуации» в сфере безопасности после того, как утром во вторник было объявлено о прекращении огня между Ираном и Израилем. «Вся территория страны переходит от режима жестких ограничений к режиму полной активности без ограничений», — заявили в армии.
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