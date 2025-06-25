GigaConf 2025: Сбер с партнерами строят новый технологический ландшафт на базе искусственного интеллекта

18:23

В Москве стартовала технологическая конференция GigaConf, которая собрала ведущих экспертов российских бигтехов, разработчиков, архитекторов, DevOps-специалистов и ML-инженеров. В ней участвуют 40 спикеров из 15 ведущих технологических компаний, включая гостей из-за рубежа. На церемонии открытия конференции эксперты рассказали о трендах в области AI-технологий и разобрали реальные кейсы внедрения и использования генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в разработке ПО и облачных технологиях.

Конференцию открыл Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка. Он отметил, что главной темой конференции стал GenAI: то, что он уже умеет, как влияет на бизнес и как будет развиваться дальше. Андрей Белевцев рассказал, что месяц назад написанная AI научная работа впервые была принята на конференции А*. Это означает, что системы GenAI способны решать научные задачи на уровне топовых специалистов, а их восприятие мира приближается к человеческому. GenAI уже умеет делать глубокие исследования и осваивает новые модальности.

Как подчеркнул Андрей Белевцев, нейросетевая модель Сбера GigaChat – сердце всего, что делает банк в GenAI. В GigaChat интегрирована и модель Kandinsky. В новой версии 4.1 она умеет генерировать не только фотографически точные изображения, но и качественные видео, демонстрирующие точное понимание физических законов мира.

Еще более важно то, что сейчас мир переходит от отдельных GenAI-моделей к мультиагентным системам. Чтобы помочь бизнесу их внедрять, Сбер выпустил основанное на собственном опыте руководство.

Андрей Белевцев также рассказал о трех направлениях дальнейшего развития GenAI: «Первое – это самокоррекция, самоулучшение. Мы верим, что именно за генеративными самообучающимися системами – будущее технологий. Второе – дизайн самих приложений. Есть такое выражение – GenAI is a new UI. Это новый вид пользовательских интерфейсов, начиная от использования LLM как нового класса операционных систем и заканчивая онлайн-созданием адаптивного клиентского интерфейса. И следующий шаг – это саморазвитие. Настала эпоха, когда можно использовать эволюционные законы и биоморфизм в развитии самоэволюционирующих систем. Уже есть подходы к тому, как создавать агентные системы, которые, переписывая свой код, улучшают самих себя».

В непосредственном внедрении GenAI, однако, есть проблема: многие компании все еще находятся на этапе Proof of Concept, то есть создают кейсы, которые не выходят в массовый тираж. Для этого, убежден Андрей Белевцев, нужен новый технологический стек.

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов рассказал о формировании нового ИТ-ландшафта банка, применении платформенного подхода и роли разработок во всех слоях технологического стека компании.

Он подчеркнул, что на российском рынке пока отсутствуют полные аналоги ряда привычных зарубежных legacy-решений, таких как SAP, Oracle и так далее. Поэтому Сбер и другие компании вынуждены радикально трансформировать весь технологический ландшафт – что и происходит на основе самых современных технологий.

Так, Сбер уже завершил свою трансформацию и перешёл от монолитных решений классических архитектур к бизнес-способностям на микросервисной архитектуре. Именно эту архитектуру планируется готовить к GenAI-трансформации. Сбер – одна из немногих компаний в мире, которая применяет платформенную модель. Среди таких платформ в банке есть фронтальная платформа офисной продуктивности, в которой работают все сотрудники Сбера. Есть платформа командной продуктивности, в которой создаются новые продукты и сервисы. Есть платформы создания бизнес-способностей и работы с данными. И в центре всего будет новая GenAI-платформа.

Банк идет в сторону AI-driven процессов, хотя пока находится на этапе AI-assisted. Сбер готов делиться опытом в разработке AI-агентов, и ключевой фокус здесь – AI-driven PDLC (цикл разработки продукта) и переход к мультиагентной среде, когда люди и AI-агенты будут взаимодействовать друг с другом в смешанных командах для более эффективного решения недетермированных задач.

Федор Минькин, технический директор GigaChat, представил ключевые обновления нейросетевой модели Сбера. Он рассказал, как GigaChat превращается в core-элемент AI-трансформации Сбера, эволюционируя в мультиагентную систему. Новая архитектура принципиально меняет взаимодействие с AI: специализированные AI-агенты совместно обрабатывают запросы, обеспечивая беспрецедентную глубину и точность ответов.

Федор Минькин отметил, что система поддерживает многоязычность, объединяет знания о тексте, изображениях и аудиофайлах в единой мультимодальной модели. Внутри GigaChat реализована поисковая система для получения актуальных данных о новостях, текущей дате и положении в мире. Интеграция внешних инструментов, таких как нейросеть Kandinsky, позволяет пользователю генерировать изображения и видео. GigaChat доступен через веб-сайт, мессенджеры Telegram и Max, мобильное приложение на Android.

Для разработчиков и бизнеса предоставляется API и Playground для профессиональной настройки и интеграции GigaChat, который можно установить on-premise. Создано множество SDK для использования API.

Контекст модели увеличен в два раза – до 262 тыс. токенов. Метрики выросли на 7% благодаря обучению с подкреплением во всех модальностях. Уже в июле Сбер представит новую способность GigaChat – reasoning (рассуждение). Благодаря GenAI улучшается синтез речи, в том числе способность естественно передавать эмоции.

Владимир Шульга, директор по продуктовой разработке провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru, рассказал о возможностях и сценариях использования платформенных решений для разработки AI-агентов в облаке и последующей их интеграции в бизнес-процессы компаний любого масштаба.

Он отметил, что Cloud.ru развивает публичное облако Cloud.ru Evolution, которое включает GPU-инфраструктуру, сетевые решения, управляемые базы данных и другие сервисы. Провайдер также развивает облачные ML-продукты для полного цикла работы с AI, ориентированные на быстрое внедрение AI-технологий и получение бизнес-эффектов.

С помощью нового решения Cloud.ru Evolution AI Factory пользователи смогут ускорить процесс дообучения и развертывания ML-моделей для различных задач, разработку AI-агентов и запуск мультиагентных систем.

Владимир Шульга представил «Клаудию» – AI-помощника по работе с облаком на базе GenAI, который упрощает управление облачными ресурсами. Клаудия подберет необходимые облачные сервисы, развернёт виртуальные машины, обеспечит настройку мониторинга и поможет специалистам работать с консолью в режиме co-pilot.

Рафаел Тонаканян, директор Дивизиона развития и сопровождения производственного процесса Сбербанка (SberWorks), поделился опытом интеграции AI в DevOps-практики Сбера.

Он отметил, что компания предлагает полный спектр инструментов для современных разработчиков, включая собственную среду разработки GigaIDE, AI-платформу для работы с кодом GitVerse, аналитический модуль GigaView и главного кодового ассистента GigaCode. Эти инструменты предоставляются бесплатно, что способствует быстрому росту количества скачиваний IDE и созданию активных репозиториев в GitVerse. Ими пользуются 250 тыс. российских разработчиков.

Рафаел Тонаканян презентовал новый продукт – GigaCode 2.0 с улучшенными моделями для генерации кода и повышения производительности. Качество генерации кода увеличилось вдвое, производительность выросла вчетверо, обновлён интерфейс пользователя.

Еще один мощный релиз – GigaStudio, мультиагентная платформа, умеющая генерировать и редактировать фронтенд по промпту, автоматически пушить изменения в GitVerse и деплоить результаты в контейнер. Инструмент позволяет проводить быстрые эксперименты и создавать первые MVP без навыков программирования. Так, на генерацию игры PacMan у агента ушло всего три минуты.

«Мы говорим о новом технологическом ландшафте, в котором мы будем жить и который будем развивать, – отметил Андрей Белевцев. – В нем будет новая инфраструктура, фундаментальные модели нового уровня, в которые мы будем закладывать механизмы эволюции и самоулучшения. В нем будут новые подходы к разработке, где мы все вместе будем использовать всю мощь генеративного искусственного интеллекта, чтобы создавать приложения нового поколения. Но для его скорейшего развития нам нужны партнеры. Очень важна обратная связь от сообщества. Нам очень важны люди, которые хотят это внедрять в своих компаниях. Мы строим среду, которая открыта для партнёрского взаимодействия».

Онлайн-трансляции сессий конференции доступны на сайте, причем сессии на главной сцене также даются с переводом на русский жестовый язык (РЖЯ).