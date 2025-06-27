Инфляция в Казахстане растет из-за повышения курса рубля — глава Нацбанка республики

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одним из важных проинфляционных факторов в Казахстане является курс российского рубля, который с начала года вырос к национальной валюте республики — тенге — примерно на 30%. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на совместном заседании двух палат парламента.

«Ясно, что значимым фактором является, что мы — открытая экономика и многие вещи импортируем. Один из ключевых партнеров — Россия, там более 30% нашего импорта, по промежуточным товарам и того выше, по продовльственным — 45% всего продовольствия импортируем из России. Поэтому не смотреть на экономику и на ценовые параметры там мы не можем», — сказал он, отвечая на вопрос депутатов.

Сулейменов отметил, что инфляция в РФ составляет «около 10%» (по данным Росстата на 23 июня в годовом выражении 9,4%) и «по различным основаниям усиление курса рубля против и доллара, и евро, и тенге порядка 30% с начала года». «Это значит, что товары становятся дороже. Но в силу технологической связанности, технических параметров, операционной, транспортной связанности наших стран и экономик мы импортируем. Но импортируем уже по более высоким ценам. Это тоже значимый эффект дает», — сказал глава финансового регулятора.

По его словам, на экономику Казахстана также оказывают влияние еще ряд факторов, например, рост выскоми темпами беззалогового потребительского кредитования. При этом он указал, что базовая (ключевая) ставка, которая в настоящее время установлена в Казахстане в размере 16,5% годовых, является адекватной, чтобы не упустить экономический рост и пресечь разгон инфляции.

В Казахстане годовая инфляция по итогам мая достигла 11,3%, цель Нацбанка по годовой инфляции составляет 5%. В июне на очередном заседании комитета по денежно-кредитной политике Нацбанк сохранил ставку на уровне 16,5%, до этого 11 апреля базовая ставка также была сохранена на таком уровне. В последний раз регулятор повышал ее 7 марта с 15,25% до 16,5% годовых.

Официальный курс рубля в Казахстане на 27 июня установлен регулятором в 6,62 тенге за 1 рубль. Ранее в течение длительного времени курс тенге к рублю держался примерно в соотношении 5:1.