Французская полиция начала прокалывать лодки с мигрантами — СМИ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники подразделения французской полиции по борьбе с массовыми беспорядками прорезали борта надувных лодок, на которых нелегальные мигранты планировали пересечь пролив Ла-Манш и перебраться в Великобританию. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, новая тактика французских правоохранителей предвещает изменение законодательства. Новый закон позволит полицейским перехватывать суда с нелегалами и препятствовать их выходу в Ла-Манш.

Вместе с тем, фотографии в распоряжении The Times указывают на то, что корабли спасательных служб Франции продолжают сопровождать лодки с мигрантами до их входа в территориальные воды Великобритании. Речь, в частности, идет о французском спасательном судне Abeille Normandie.

1 июля МВД Соединенного Королевства сообщило о порядка 20 тыс. нелегальных мигрантов, перебравшихся в Великобританию на надувных лодках через Ла-Манш с начала 2025 года, что стало антирекордом по сравнению с любым первым полугодием.