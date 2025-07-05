0
0
0
НОВОСТИ

Французская полиция начала прокалывать лодки с мигрантами — СМИ

14:00 05.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники подразделения французской полиции по борьбе с массовыми беспорядками прорезали борта надувных лодок, на которых нелегальные мигранты планировали пересечь пролив Ла-Манш и перебраться в Великобританию. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, новая тактика французских правоохранителей предвещает изменение законодательства. Новый закон позволит полицейским перехватывать суда с нелегалами и препятствовать их выходу в Ла-Манш.

Вместе с тем, фотографии в распоряжении The Times указывают на то, что корабли спасательных служб Франции продолжают сопровождать лодки с мигрантами до их входа в территориальные воды Великобритании. Речь, в частности, идет о французском спасательном судне Abeille Normandie.

1 июля МВД Соединенного Королевства сообщило о порядка 20 тыс. нелегальных мигрантов, перебравшихся в Великобританию на надувных лодках через Ла-Манш с начала 2025 года, что стало антирекордом по сравнению с любым первым полугодием.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 05.07.2025
Потери ВСУ за сутки составили свыше 1 265 военнослужащих — МО РФ
0
210
12:30 05.07.2025
СК РФ установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году
0
249
12:00 05.07.2025
За два часа уничтожены 12 украинских БПЛА над регионами РФ
0
274
11:30 05.07.2025
В Турции проведены новые задержания мэров, представляющих оппозицию
0
314
11:00 05.07.2025
США приостановили поставки Украине ряда вооружений ради обороны Израиля — журналист WP
0
318
10:30 05.07.2025
На сумское направление брошены резервы ВСУ из новых армейских корпусов — силовики
0
407
10:00 05.07.2025
Трамп признал, что РФ удается справляться с санкциями
0
413
09:30 05.07.2025
В РФ обновили правила выдачи и аннулирования виз для некоторых иностранцев
0
387
09:00 05.07.2025
Бойцы ВС РФ перекрывают всю логистику ВСУ в Купянске и берут город в охват — Марочко
0
455
08:50 05.07.2025
В результате атаки БПЛА повреждены жилые дома в Саратове и Энгельсе — Бусаргин
0
454

Возврат к списку