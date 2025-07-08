Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 35% на импорт из Сербии
10:00 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты приняли решение ввести с 1 августа таможенные пошлины в размере 35% на импорт из Сербии. Соответствующее послание на имя сербского лидера Александара Вучича разместил в понедельник на своей странице в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп.
Как следует из документа, в случае, если сербские власти решат ввести в отношении Вашингтона ответные пошлины, США увеличат свою тарифную ставку, касающуюся Сербии. Она возрастет на ту величину, которую решит установить Белград, предупредил Трамп.
Кроме того, уведомления о введении пошлин хозяин Белого дома направил лидерам Туниса (размер пошлин в отношении этой страны составит 25%), Боснии и Герцеговины (30%), Индонезии (32%), Бангладеш (35%), Камбоджи (36%) и Таиланда (36%).
Ранее в понедельник Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт из Казахстана, Республики Корея, Японии, Малайзии. Кроме того, американский лидер объявил о пошлинах в отношении ЮАР (30%), Лаоса (40%) и Мьянмы (40%).
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