0
0
20
НОВОСТИ

Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 35% на импорт из Сербии

10:00 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты приняли решение ввести с 1 августа таможенные пошлины в размере 35% на импорт из Сербии. Соответствующее послание на имя сербского лидера Александара Вучича разместил в понедельник на своей странице в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп.

Как следует из документа, в случае, если сербские власти решат ввести в отношении Вашингтона ответные пошлины, США увеличат свою тарифную ставку, касающуюся Сербии. Она возрастет на ту величину, которую решит установить Белград, предупредил Трамп.

Кроме того, уведомления о введении пошлин хозяин Белого дома направил лидерам Туниса (размер пошлин в отношении этой страны составит 25%), Боснии и Герцеговины (30%), Индонезии (32%), Бангладеш (35%), Камбоджи (36%) и Таиланда (36%).

Ранее в понедельник Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт из Казахстана, Республики Корея, Японии, Малайзии. Кроме того, американский лидер объявил о пошлинах в отношении ЮАР (30%), Лаоса (40%) и Мьянмы (40%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 08.07.2025
Пентагон подтвердил планы по отправке Киеву «оборонительных вооружений»
0
48
09:32 08.07.2025
В НАТО нет единства, а решения альянса уже необязательны для исполнения, считает турецкий эксперт
0
107
09:20 08.07.2025
Аренда квартир сильнее всего подорожала с начала 2025 г. в Севастополе и Калининграде
0
128
09:05 08.07.2025
Трамп заявил, что США будут поставлять оружие Украине
0
191
09:00 08.07.2025
Три БПЛА уничтожены над Белгородской областью
0
168
22:40 07.07.2025
Арестован муфтий, ведший переговоры с захватчиками ростовского СИЗО
0
774
22:00 07.07.2025
Пересмотр поставок оружия за рубеж касается всех стран, не только Украины — Белый дом
0
674
21:20 07.07.2025
ЕС затягивает конфликт на Украине, боясь признать напрасную трату денег, считают в Венгрии
0
676
20:40 07.07.2025
Суд приговорил экс-замглавы Генштаба ВС РФ к 17 годам за взятку и мошенничество
0
773
20:00 07.07.2025
Атакованный в Красном море сухогруз Magic Seas затонул — представитель хуситов
0
789

Возврат к списку