Путин внес изменения в ношение военной формы

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин своим указом ввел изменения в ношение военной формы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в ношение костюмов с коротким и длинным рукавами. Теперь для высших офицеров Вооруженных сил РФ и Росгвардии для данного наряда предусмотрены брюки с кантами и лампасами установленных цветов.

Помимо этого, в комплект полевого обмундирования для военнослужащих ВС РФ добавлена рубашка боевая камуфлированной расцветки. Для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск вводится дополнительная парадно-выходная тужурка черного цвета с шитьем пятипроцентного золочения на воротнике и погонах.