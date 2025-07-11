Путин внес изменения в ношение военной формы
20:00 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин своим указом ввел изменения в ношение военной формы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения вносятся в ношение костюмов с коротким и длинным рукавами. Теперь для высших офицеров Вооруженных сил РФ и Росгвардии для данного наряда предусмотрены брюки с кантами и лампасами установленных цветов.
Помимо этого, в комплект полевого обмундирования для военнослужащих ВС РФ добавлена рубашка боевая камуфлированной расцветки. Для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск вводится дополнительная парадно-выходная тужурка черного цвета с шитьем пятипроцентного золочения на воротнике и погонах.
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