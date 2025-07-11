0
0
114
НОВОСТИ

Путин внес изменения в ношение военной формы

20:00 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин своим указом ввел изменения в ношение военной формы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в ношение костюмов с коротким и длинным рукавами. Теперь для высших офицеров Вооруженных сил РФ и Росгвардии для данного наряда предусмотрены брюки с кантами и лампасами установленных цветов.

Помимо этого, в комплект полевого обмундирования для военнослужащих ВС РФ добавлена рубашка боевая камуфлированной расцветки. Для высших офицеров Военно-морского флота и береговых войск вводится дополнительная парадно-выходная тужурка черного цвета с шитьем пятипроцентного золочения на воротнике и погонах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 11.07.2025
Кириллическую раскладку клавиатуры расширят буквами языков народов РФ
0
2
19:20 11.07.2025
ВСУ не подпускают оперативные службы к месту обрушения пятиэтажки в Алешках
0
170
18:40 11.07.2025
Пятиэтажка обрушилась в Алешках из-за авиаудара ВСУ, под завалами люди
0
227
18:00 11.07.2025
Власти РФ считают проблемой обеднение русского языка
0
297
17:40 11.07.2025
Украина и США будут совместно производить порох на американской территории
0
310
17:12 11.07.2025
Многоквартирный дом и четыре автомобиля повреждены из-за падения БПЛА в Белгороде
0
313
17:08 11.07.2025
Сбер представил обновленную систему корпоративного управления «Сенат»
0
284
17:00 11.07.2025
Профицит внешней торговли РФ в мае снизился до $8,7 млрд — ЦБ РФ
0
320
16:32 11.07.2025
Буданов считает, что прекращение огня на Украине возможно до конца года
0
349
16:23 11.07.2025
Система защиты Москвы от БПЛА доказала свою эффективность — Собянин
0
327

Возврат к списку