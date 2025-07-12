За ночь на 12 июля над регионами России сбито 33 украинских беспилотника – МО РФ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 — над территорией Брянской области, 5 — над акваторией Черного моря, 4 — над территорией Республики Крым, 3 — над территорией Ростовской области, 2 — над территорией Курской области, 1 — над территорией Воронежской области, 1 — над территорией Краснодарского края и 1 — над акваторией Азовского моря», — сообщили там.