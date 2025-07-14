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ИИ станет умнее всех людей через пять лет — Маск

15:32 14.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что искусственный интеллект (ИИ) по своим способностям уже превосходит большинство людей, а через пять лет обгонит все человечество.

«ИИ уже сейчас намного умнее большинства людей, но пока не умнее всех людей во всех вопросах. <…> Однако он станет таким», — написал Маск на своей странице в соцсети Х. По его предположениям, это произойдет примерно через пять лет.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что принадлежащая Маску аэрокосмическая компания SpaceX инвестирует $2 млрд в стартап xAI, основанный им в апреле 2023 года.

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