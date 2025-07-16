Startup Summit Awards: участников российского рынка инноваций отметят премией

13:55

Фото пресс-службы Департамента предпринимательства и

инновационного развития Москвы



В Москве стартовал прием заявок на новую премию для игроков технологического рынка Startup Summit Awards . Ее цель — отметить эффективные практики развития отрасли, вдохновить крупные компании и инвесторов участвовать в поддержке начинающих предпринимателей, а также развивать экономический потенциал регионов.

Учредителями награды выступают Сбер и правительство Москвы.

«Сбер с 2019 года развивает технологическое предпринимательство и создает инфраструктуру для роста стартапов и венчурного рынка в России. Startup Summit Awards станет новой точкой притяжения для всего сообщества: от амбициозных молодых основателей до крупнейших корпораций и фондов. Наша задача — поддержать самые яркие истории успеха, технологических прорывов и инвестиционного роста. Мы ожидаем несколько сотен заявок-кейсов из разных регионов страны. Вместе с правительством Москвы мы хотим вдохновить крупных игроков на укрепление сотрудничества со стартапами и проекты, которые будут определять будущее российской экономики и инноваций», – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Конкурс проводится в 17 номинациях. Участниками могут стать стартапы, инвесторы, представители корпораций и региональных институтов развития. Победители получат признание за результаты в развитии технологического предпринимательства и инноваций, призы от партнеров премии и медиаподдержку.

«В столице создана комплексная экосистема поддержки технологического бизнеса. Она охватывает все этапы создания инновационных продуктов — от разработки идеи в рамках акселераторов до пилотирования готовых решений на городских площадках. Предприниматели могут получить гранты, субсидии, консультации экспертов. Премия станет еще одним инструментом для развития этого направления как в Москве, так и по всей России», – сказала Наталья Сергунина, заммэра Москвы.

В состав жюри войдут главы крупных российских компаний, известные предприниматели, инвесторы, представители органов государственной власти и профильных образовательных учреждений.

Проекты оценят по таким критериям, как инновационность решений, качество и масштаб партнерства, устойчивый рост финансовых показателей, а также вклад в развитие и освещение технологической экосистемы и создание новых точек роста для ее участников.

Церемония вручения станет ключевым событием международной конференции Moscow Startup Summit, которая пройдет в октябре.