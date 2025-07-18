Запасов ракет США хватит на восемь дней боевых действий — экс-советник шефа Пентагона

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон должен сократить поставки вооружений в другие страны, поскольку арсеналы США истощены и запаса ракет хватит всего на восемь дней войны. Об этом заявил бывший советник министра обороны Соединенных Штатов, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Америка должна перестать отправлять оружие за границу. Очень надежные источники сообщили мне, что нашего арсенала оборонительных и наступательных ракет хватит примерно на 8 дней. Это значит, что мы сможем воевать в течение восьми дней, а затем нам придется прибегнуть к ядерному оружию», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Макгрегор сомневается, что президенту США Дональду Трампу докладывают об этом. «Его должны проинформировать о реальном состоянии наших запасов», — отметил экс-советник шефа Пентагона.