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НОВОСТИ

Человекоподобные роботы-спасатели ростом в три метра могут вскоре появиться в Японии

09:10 20.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из крупнейших университетов Японии объединит усилия с несколькими местными компаниями для совместной разработки новейших человекоподобных роботов, которые будут использоваться при ликвидации последствий стихийных бедствий и спасательных работах. Об этом сообщило агентство Киодо.

Университет Васэда совместно с местными компаниями Murata, Tmsuk и Sre Holdings намереваются вместе разработать, а впоследствии производить человекоподобных роботов высотой три метра и весом 300 кг. Такие роботы смогут передвигаться со скоростью 5 км и поднимать тяжести весом свыше 100 кг. Главной задачей огромных человекоподобных роботов станет разбор завалов после землетрясений и других стихийных бедствий, с которыми Япония сталкивается регулярно.

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