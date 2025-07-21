Россия передала ОЗХО доказательства применения Киевом химоружия
22:40 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия предоставила Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) весомые доказательства применения Киевом токсичных химикатов. Об этом в интервью ТАСС сообщил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
«Россия передала значительный массив информации, доказывающей использование токсичных химикатов и средств борьбы с беспорядками киевским режимом против мирного населения и военнослужащих ВС РФ», — заявил Тарабрин. По его словам, эти сведения подтверждены анализами проб с мест химических инцидентов, проведенными сертифицированной лабораторией Минобороны РФ.
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