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Россия передала ОЗХО доказательства применения Киевом химоружия

22:40 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия предоставила Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) весомые доказательства применения Киевом токсичных химикатов. Об этом в интервью ТАСС сообщил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

«Россия передала значительный массив информации, доказывающей использование токсичных химикатов и средств борьбы с беспорядками киевским режимом против мирного населения и военнослужащих ВС РФ», — заявил Тарабрин. По его словам, эти сведения подтверждены анализами проб с мест химических инцидентов, проведенными сертифицированной лабораторией Минобороны РФ.

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