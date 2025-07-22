Четыре человека погибли и четыре пострадали в ДТП на федеральной трассе в Дагестане

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли и четыре пострадали в ДТП на федеральной автодороге в Тарумовском районе Дагестана. Среди пострадавших жители Казахстана и Удмуртии, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

«В ДТП в Тарумовском районе пострадали 8 человек, среди них 5 детей. Из них погибли 4 человека, в том числе 2 детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на федеральной автодороге Астрахань — Махачкала с участием легковых автомобилей Lada и Chery. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В автомобилях находились два гражданина Казахстана и шесть человек из Удмуртии.