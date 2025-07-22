Четыре человека погибли и четыре пострадали в ДТП на федеральной трассе в Дагестане
13:32 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли и четыре пострадали в ДТП на федеральной автодороге в Тарумовском районе Дагестана. Среди пострадавших жители Казахстана и Удмуртии, сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.
«В ДТП в Тарумовском районе пострадали 8 человек, среди них 5 детей. Из них погибли 4 человека, в том числе 2 детей», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что авария произошла на федеральной автодороге Астрахань — Махачкала с участием легковых автомобилей Lada и Chery. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В автомобилях находились два гражданина Казахстана и шесть человек из Удмуртии.
НОВОСТИ
- 14:36 22.07.2025
- На «Активном гражданине» стартует цикл голосований по окружным площадкам «Лета в Москве» — Сергунина
- 14:32 22.07.2025
- Дума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN
- 14:12 22.07.2025
- Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО — Белый дом
- 14:00 22.07.2025
- Кремль обратил внимание на сохранение Киевом запрета на переговоры с Путиным
- 13:20 22.07.2025
- ВС РФ освободили Новоторецкое в ДНР
- 13:05 22.07.2025
- В Кремле надеются, что разногласия по Украине не помешают отношениям Москвы и Баку
- 13:00 22.07.2025
- Аварийное здание парламента Великобритании может загореться, как Нотр-Дам — Bloomberg
- 12:59 22.07.2025
- Автосервис на востоке Москвы собрал для бойцов СВО 15 тонн продовольствия
- 12:32 22.07.2025
- Экстремальная жара в мире усиливается, выяснили австралийские ученые
- 12:20 22.07.2025
- Британия опасалась потери Блэром поста премьера из-за вторжения в Ирак в 2003 году — FT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать