В обновленном корпусе ГКБ имени Вересаева откроется родильный дом — Собянин
15:44 22.07.2025
В Москве скоро завершится модернизация городской клинической больницы (ГКБ) имени В.В. Вересаева на Лобненской улице. Реконструкция корпусов № 12 и 3 окончится до конца 2025 года. В них будут открыты роддом и центр женского здоровья. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, размещение роддома на территории крупной многопрофильной больницы поможет использовать все имеющиеся медицинские ресурсы для матерей и новорожденных. Центр женского здоровья будет работать по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи.
Как и во всей больнице, в обновленных корпусах будут внедрет принцип цифровой клиники и вся документация будет вестись в электронном виде. Это обеспечит совместный круглосуточный онлайн-доступ специалистов к медицинским данным пациентов, в том числе через мобильные устройства — планшеты врачей и медсестер.
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