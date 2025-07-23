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НОВОСТИ

ВС России освободили населенный пункт Варачино Сумской области

13:00 23.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие российской группировки войск «Север» за прошедшие сутки освободили населенный пункт Варачино в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенный пункт Варачино Сумской области», — говорится в сообщении.

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