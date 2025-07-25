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НОВОСТИ

Киев раскритиковали в ООН за атаки дронов на территории РФ

19:10 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В ООН обратили внимание на сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате атак дронов ВСУ на территории России и призвали Киев принимать все необходимые меры для того, чтобы их избежать. Об этом свидетельствуют высказывания помощника генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуи на брифинге Совета Безопасности (СБ) по гуманитарной ситуации на Украине.

По ее словам, поступающие в последние недели сообщения «свидетельствуют о жертвах среди гражданского населения и повреждении гражданской инфраструктуры в Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Тульской областях» России.

«В соответствии с международным гуманитарным правом все стороны должны принимать все возможные меры предосторожности для предотвращения и минимизации ущерба гражданскому населению», — добавила она.


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