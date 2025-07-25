Киев раскритиковали в ООН за атаки дронов на территории РФ
19:10 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее словам, поступающие в последние недели сообщения «свидетельствуют о жертвах среди гражданского населения и повреждении гражданской инфраструктуры в Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Тульской областях» России.
«В соответствии с международным гуманитарным правом все стороны должны принимать все возможные меры предосторожности для предотвращения и минимизации ущерба гражданскому населению», — добавила она.
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