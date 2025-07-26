Параметрический «черный ящик» потерпевшего крушение Ан-24 уничтожен пожаром - МАК

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расшифровке черного ящика самолета Ан-24 «Ангары», который разбился в Амурской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

«Носитель параметрической информации (магнитная лента) уничтожен пожаром, информация речевого самописца сохранилась. Проводится анализ записи», — сообщили в МАК.