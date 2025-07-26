В Саратове более 100 человек допрошены в рамках расследования взрыва газа в жилом доме
18:00 26.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 100 человек допрошены следователями в рамках расследования ЧП после взрыва газа в многоэтажном доме по улице Блинова в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Саратовской области.
«Следователями и криминалистами произведено значительное количество следственных действий, изъяты камеры видеонаблюдения и вся соответствующая документация. Произведены осмотры места происшествия, назначены судебные экспертизы, более 100 лиц допрошены следователями», — сообщает пресс-служба.
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