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В ХСС потребовали прекратить выплату пособий украинцам призывного возраста

09:05 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В баварском Христианско-социальном союзе (ХСС) потребовали прекратить выплаты так называемых гражданских пособий («бюргергельд») находящимся в Германии украинским мужчинам призывного возраста. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, в случае реализации эта мера коснулась бы более 150 тыс. человек. «Необходимо, наконец, отменить „бюргергельд“ для украинских мужчин в призывном возрасте. Если почти 151 тыс. украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают у нас пособия, то что-то не так», — заявил изданию внешнеполитический эксперт ХСС Штефан Майер. «Эта группа лиц не имеет права на такую социальную помощь и должна либо у нас здесь, в Германии, пойти работать, либо нести военную службу на Украине», — подчеркнул он.

С начала специальной военной операции в Германию по состоянию на 14 июня текущего года прибыли 304 144 украинца в призывном возрасте. Почти половина (49,54%) из них получают гражданские пособия, пишет Bild.

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