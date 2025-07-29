В ХСС потребовали прекратить выплату пособий украинцам призывного возраста
09:05 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В баварском Христианско-социальном союзе (ХСС) потребовали прекратить выплаты так называемых гражданских пособий («бюргергельд») находящимся в Германии украинским мужчинам призывного возраста. Об этом сообщила газета Bild.
По ее информации, в случае реализации эта мера коснулась бы более 150 тыс. человек. «Необходимо, наконец, отменить „бюргергельд“ для украинских мужчин в призывном возрасте. Если почти 151 тыс. украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают у нас пособия, то что-то не так», — заявил изданию внешнеполитический эксперт ХСС Штефан Майер. «Эта группа лиц не имеет права на такую социальную помощь и должна либо у нас здесь, в Германии, пойти работать, либо нести военную службу на Украине», — подчеркнул он.
С начала специальной военной операции в Германию по состоянию на 14 июня текущего года прибыли 304 144 украинца в призывном возрасте. Почти половина (49,54%) из них получают гражданские пособия, пишет Bild.
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