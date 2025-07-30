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НОВОСТИ

Землетрясения на Камчатке продолжаются

20:30 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре землетрясения магнитудой 5,2, 5,0, 5,4 и 6,0 были зафиксированы на Камчатке в течение получаса. Об этом сообщается в телеграм-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 248 километрах от Петропавловска-Камчатского, землетрясение магнитудой 5,0 — в 204 километрах, землетрясение магнитудой 5,4 — в 297 километрах, землетрясение магнитудой 6,0 — в 402 километрах.

Эпицентр первого сейсмического события находился на глубине 38,7 километра, второго — на глубине 13,7 километра, третьего — на глубине 88 километров, четвертого — на глубине 77,1 километра.

В всех случаях сведений об ощущаемости пока не поступало.

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