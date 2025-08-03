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Эстония поставила железные ворота на мосту Дружбы между Нарвой и Ивангородом

11:46 03.08.2025 Источник: РБК

Эстония начала установку новых заграждений на границе с Россией. В Нарве, на мосту Дружбы, соединяющем страну с российским Ивангородом, смонтированы массивные металлические ворота, сообщает государственная телерадиовещательная компания ERR.

Это первый элемент новой системы безопасности, направленной на предотвращение несанкционированного въезда. На данный момент ворота перекрывают автомобильную полосу моста.

В дальнейшем аналогичные заграждения планируется установить и на пешеходной части — будут возведены выдвижные металлические барьеры. Они смогут в случае необходимости перекрыть движение автотранспорта не только на территорию пограничного пункта, но и при выезде из него.

«На всех въездах в пограничный пункт, где передвигается транспорт со стороны площади Пеэтри, со стороны улицы Тулевику и со стороны Российской Федерации, устанавливаются барьеры, ограничивающие проезд транспортных средств», — сказал руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу.

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