Эстония поставила железные ворота на мосту Дружбы между Нарвой и Ивангородом

11:46 Источник: РБК

Эстония начала установку новых заграждений на границе с Россией. В Нарве, на мосту Дружбы, соединяющем страну с российским Ивангородом, смонтированы массивные металлические ворота, сообщает государственная телерадиовещательная компания ERR.

Это первый элемент новой системы безопасности, направленной на предотвращение несанкционированного въезда. На данный момент ворота перекрывают автомобильную полосу моста.

В дальнейшем аналогичные заграждения планируется установить и на пешеходной части — будут возведены выдвижные металлические барьеры. Они смогут в случае необходимости перекрыть движение автотранспорта не только на территорию пограничного пункта, но и при выезде из него.

«На всех въездах в пограничный пункт, где передвигается транспорт со стороны площади Пеэтри, со стороны улицы Тулевику и со стороны Российской Федерации, устанавливаются барьеры, ограничивающие проезд транспортных средств», — сказал руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу.