Трамп утверждает, что Уиткофф прибудет в Россию в среду или четверг
10:05 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп утверждает, что его спецпосланник Стивен Уиткофф прибудет в Россию 6–7 августа.
Хозяин Белого дома во время общения с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера (штат Нью-Джерси) заявил, что Уиткоф «сфокусирован на границе». «Я имею в виду [сектор] Газа, доставку людям продовольствия. Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним», — утверждал Трамп. «Посмотрим, что произойдет», — добавил он.
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