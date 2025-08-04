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Трамп утверждает, что Уиткофф прибудет в Россию в среду или четверг

10:05 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что его спецпосланник Стивен Уиткофф прибудет в Россию 6–7 августа.

Хозяин Белого дома во время общения с журналистами перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера (штат Нью-Джерси) заявил, что Уиткоф «сфокусирован на границе». «Я имею в виду [сектор] Газа, доставку людям продовольствия. Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг. Они хотят его увидеть, они просили встретиться с ним», — утверждал Трамп. «Посмотрим, что произойдет», — добавил он.

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