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НОВОСТИ

Армия РФ начала городские бои в Купянске - Марочко

21:20 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие стремительно продвигаются в Купянске Харьковской области, в городе начались бои. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В Купянске ситуация развивается довольно-таки динамично, начинаются городские бои. <…> Сейчас мы действуем в Купянске не какими-то большими группами, а малые маневренные группы выявляют огневые точки противника, и по ним наносится огневое поражение», — сказал он в ходе прямого эфира, запись которого разместил на своей странице во «ВКонтакте», отвечая на ранее направленный вопрос корреспондента ТАСС.

Военный эксперт добавил, что ВС РФ закрепляются на севере Купянска. По его словам, украинские войска готовили оборону Купянска более 1 года и сейчас пытаются обороняться.

Во вторник Марочко сообщал ТАСС, что военнослужащие РФ контролируют почти 100% логистических путей противника в Купянске и при выявлении любой техники в городе «оперативно отрабатывают» ее.

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