Мексика не готова обсуждать ввод ВС США для борьбы с наркокартелями — президент
22:40 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Мексики не готово обсуждать ввод американских войск для борьбы с наркокартелями, если Вашингтон вновь выступит с таким предложением. Об этом заявила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум.
«Как я уже рассказывала, президент [США Дональд] Трамп действительно в одном из телефонных разговоров предложил ввести американские войска, я ему сказала „нет“, что это не обсуждается, и он понял. Они могут снова настаивать, но эта тема не обсуждается», — сказала она на пресс-конференции.
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