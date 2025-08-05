Мексика не готова обсуждать ввод ВС США для борьбы с наркокартелями — президент

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Мексики не готово обсуждать ввод американских войск для борьбы с наркокартелями, если Вашингтон вновь выступит с таким предложением. Об этом заявила президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум.

«Как я уже рассказывала, президент [США Дональд] Трамп действительно в одном из телефонных разговоров предложил ввести американские войска, я ему сказала „нет“, что это не обсуждается, и он понял. Они могут снова настаивать, но эта тема не обсуждается», — сказала она на пресс-конференции.