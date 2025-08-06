Трамп назвал Вэнса своим вероятным преемником на выборах в США в 2028 году

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса своим вероятным преемником на предстоящих в ноябре 2028 года выборах главы государства.

«Думаю, вероятнее всего, справедливости ради следует сказать. Он вице-президент», — сказал Трамп, беседуя во вторник с журналистами в Белом доме. Он отвечал на вопрос о том, является ли Вэнс его наиболее вероятным преемником и следующим лидером движения MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой»). MAGA — это главный политический лозунг Трампа в его избирательной кампании 2016 года. Лозунг прочно закрепился в политическом лексиконе в Соединенных Штатах.

При этом Трамп фактически дал понять, что видит в качестве напарника Вэнса на выборах, то есть претендента на пост вице-президента, Марко Рубио. Последний является в настоящее время госсекретарем США — временно исполняющим обязанности помощника американского лидера по национальной безопасности. «Думаю, Марко, возможно, станет кем-то, кто будет действовать вместе с Джей Ди в какой-то форме», — заявил Трамп. «Я также думаю, что у нас есть некоторые невероятные люди, некоторые из находящихся на этой сцене», — отметил он, имея в виду участников церемонии подписания нового президентского указа о создании рабочей группы Белого дома по подготовке к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Среди участников мероприятия были, в частности, министры юстиции и внутренней безопасности США Пэм Бонди и Кристи Ноэм, а также ряд сотрудников аппарата Белого дома высокого ранга.

«Пока, разумеется, слишком рано говорить об этом. Но, безусловно, он (Вэнс — прим. ТАСС) отлично работает, и, вероятно, он был бы в данное время фаворитом», — добавил Трамп.