Трамп назвал Вэнса своим вероятным преемником на выборах в США в 2028 году
11:20 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса своим вероятным преемником на предстоящих в ноябре 2028 года выборах главы государства.
«Думаю, вероятнее всего, справедливости ради следует сказать. Он вице-президент», — сказал Трамп, беседуя во вторник с журналистами в Белом доме. Он отвечал на вопрос о том, является ли Вэнс его наиболее вероятным преемником и следующим лидером движения MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой»). MAGA — это главный политический лозунг Трампа в его избирательной кампании 2016 года. Лозунг прочно закрепился в политическом лексиконе в Соединенных Штатах.
При этом Трамп фактически дал понять, что видит в качестве напарника Вэнса на выборах, то есть претендента на пост вице-президента, Марко Рубио. Последний является в настоящее время госсекретарем США — временно исполняющим обязанности помощника американского лидера по национальной безопасности. «Думаю, Марко, возможно, станет кем-то, кто будет действовать вместе с Джей Ди в какой-то форме», — заявил Трамп. «Я также думаю, что у нас есть некоторые невероятные люди, некоторые из находящихся на этой сцене», — отметил он, имея в виду участников церемонии подписания нового президентского указа о создании рабочей группы Белого дома по подготовке к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Среди участников мероприятия были, в частности, министры юстиции и внутренней безопасности США Пэм Бонди и Кристи Ноэм, а также ряд сотрудников аппарата Белого дома высокого ранга.
«Пока, разумеется, слишком рано говорить об этом. Но, безусловно, он (Вэнс — прим. ТАСС) отлично работает, и, вероятно, он был бы в данное время фаворитом», — добавил Трамп.
НОВОСТИ
- 11:32 06.08.2025
- Бюрократическая нагрузка на учителей снизилась в 25 раз — Музаев
- 11:26 06.08.2025
- Коньки круглый год: в «Лужниках» начнутся бесплатные тренировки на льду
- 11:05 06.08.2025
- Япония не намерена поставлять Таиланду боевые беспилотники
- 11:00 06.08.2025
- В Белоруссии с 6 по 30 августа пройдут оперативно-тактические учения ВВС и ПВО
- 10:32 06.08.2025
- Новые антироссийские санкции Трампа кувалдой обрушатся по экономике США — CNN
- 10:20 06.08.2025
- 97% родителей, отдавших детей в частные школы, довольны своим выбором — опрос
- 10:05 06.08.2025
- Главной темой саммита США и Южной Кореи станет обновление военного альянса — ТВ
- 10:00 06.08.2025
- Тайвань получил первую партию боевых беспилотников производства США — СМИ
- 09:32 06.08.2025
- Для преодоления инерции в отношениях РФ и США нужно время — Песков
- 09:20 06.08.2025
- Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать