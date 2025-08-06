Трамп раскрыл свои планы по поводу личной встречи с Путиным в беседе с европейскими лидерами - NYT

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп рассчитывает уже на следующей неделе провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, а вскоре после этого — трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times (NYT).

По ее данным, Трамп раскрыл свои планы в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора с европейскими лидерами.