Трамп раскрыл свои планы по поводу личной встречи с Путиным в беседе с европейскими лидерами - NYT
22:20 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп рассчитывает уже на следующей неделе провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, а вскоре после этого — трехстороннюю встречу с участием Владимира Зеленского. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times (NYT).
По ее данным, Трамп раскрыл свои планы в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора с европейскими лидерами.
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