Сбер и Министерство образования Московской области подписали соглашение о сотрудничестве

10:02 21.08.2025

Директор Центра индустрии образования Сбербанка Артём Соловейчик и министр образования Московской области Ингрид Пильдес подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает разработку и апробацию новых образовательных программ, создание систем поддержки педагогов, проведение совместных исследований и внедрение цифровых инструментов в школах Подмосковья. Особое внимание будет уделено совместной созданию и применению передовых образовательных технологий с использованием искусственного интеллекта.

Подписание соглашения состоялось в рамках проведения августовского форума педагогов на тематической площадке «Инновации в образовании: искусственный интеллект в работе педагога».

«Применение современных технологий открывает новые возможности для развития молодежи и совершенствования педагогического мастерства. Мы всегда готовы делиться передовым опытом и разработками в сфере искусственного интеллекта», – отметил Артем Соловейчик.

«Мы уверены, что это сотрудничество станет важным этапом в развитии образования Московской области. Совместно со Сбером мы сможем реализовать масштабные проекты, которые положительно скажутся на качестве образования и откроют новые возможности для наших учеников и педагогов», – прокомментировала Ингрид Пильдес.

