Сбер и Министерство образования Московской области подписали соглашение о сотрудничестве
10:02 21.08.2025
Директор Центра индустрии образования Сбербанка Артём Соловейчик и министр образования Московской области Ингрид Пильдес подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает разработку и апробацию новых образовательных программ, создание систем поддержки педагогов, проведение совместных исследований и внедрение цифровых инструментов в школах Подмосковья. Особое внимание будет уделено совместной созданию и применению передовых образовательных технологий с использованием искусственного интеллекта.
Подписание соглашения состоялось в рамках проведения августовского форума педагогов на тематической площадке «Инновации в образовании: искусственный интеллект в работе педагога».
«Применение современных технологий открывает новые возможности для развития молодежи и совершенствования педагогического мастерства. Мы всегда готовы делиться передовым опытом и разработками в сфере искусственного интеллекта», – отметил Артем Соловейчик.
«Мы уверены, что это сотрудничество станет важным этапом в развитии образования Московской области. Совместно со Сбером мы сможем реализовать масштабные проекты, которые положительно скажутся на качестве образования и откроют новые возможности для наших учеников и педагогов», – прокомментировала Ингрид Пильдес.
НОВОСТИ
- 14:33 21.08.2025
- Наталья Сергунина: Более 220 дизайнеров из России и других стран примут участие в Московской неделе моды
- 14:32 21.08.2025
- На торгпредство России в Швеции совершено нападение с использованием дрона
- 14:12 21.08.2025
- После соглашения с Азербайджаном Армения не будет увеличивать военный бюджет — Пашинян
- 14:00 21.08.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 270 военнослужащих в зоне СВО
- 13:32 21.08.2025
- Группировка войск «Южная» освободила Александро-Шультино в ДНР
- 13:20 21.08.2025
- МИД КНР обвинил спецслужбы Новой Зеландии в распространении слухов о Китае
- 13:05 21.08.2025
- Зеленский заявил, что не согласится на встречу с Путиным и Трампом в Москве
- 13:00 21.08.2025
- Президент Чехии допускает размещение чешских миротворцев на Украине
- 12:32 21.08.2025
- Зеленский отказался повышать статус русского языка при урегулировании
- 12:20 21.08.2025
- КНР против патрулирования боевыми кораблями США акватории около Венесуэлы — МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать