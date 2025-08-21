Падение БПЛА в Воронежской области привело к задержке более 70 поездов дальнего следования

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 70 поездов дальнего следования следуют с опозданием из-за нарушения работы контактной сети после падения БПЛА в Воронежской области, сообщили в РЖД.

«В связи с нарушением минувшей ночью работы контактной сети на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области в результате падения БПЛА в настоящее время с опозданием следует 71 поезд дальнего следования. Максимальное время задержки составляет до 5,5 часов», — говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов южного направления.

Как уточнили в РЖД, максимальное время задержки поездов составляет до 5,5 часов. Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, обеспечиваются питанием.