Падение БПЛА в Воронежской области привело к задержке более 70 поездов дальнего следования
19:45 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 70 поездов дальнего следования следуют с опозданием из-за нарушения работы контактной сети после падения БПЛА в Воронежской области, сообщили в РЖД.
«В связи с нарушением минувшей ночью работы контактной сети на участке Россошь — Сохрановка в Воронежской области в результате падения БПЛА в настоящее время с опозданием следует 71 поезд дальнего следования. Максимальное время задержки составляет до 5,5 часов», — говорится в сообщении.
В холдинге отметили, что делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов южного направления.
Как уточнили в РЖД, максимальное время задержки поездов составляет до 5,5 часов. Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, обеспечиваются питанием.
НОВОСТИ
- 21:00 21.08.2025
- Трамп сообщил, что лично вместе с гвардией пойдет ночью патрулировать улицы Вашингтона
- 20:45 21.08.2025
- Нетаньяху : Я прибыл в сектор Газа, чтобы утвердить планы армии по захвату города Газа
- 20:30 21.08.2025
- Трамп дал две недели на определение возможности мирного урегулирования на Украине
- 20:30 21.08.2025
- Сборник The Beatles Anthology 4 выйдет в свет в сентябре – Пол Маккартни
- 20:00 21.08.2025
- Задержанный в Италии по подозрению в подрыве «Северных потоков» украинец раньше служил в ВСУ и СБУ - WSJ
- 18:50 21.08.2025
- Экзамен для кандидатов в председатели Верховного суда РФ, так как не поступило ни одной заявки
- 17:40 21.08.2025
- Минтранс РФ ожидает, что к 2050 г. 50% всех транспортных средств будут беспилотными
- 17:12 21.08.2025
- «Ангара-1.2» вывела на орбиту военные спутники
- 17:00 21.08.2025
- Украина будет «дисфункциональным государством-обрубком», если продолжит конфликт — эксперт
- 16:32 21.08.2025
- Путин присвоил президенту РАН Красникову звание Героя Труда
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать