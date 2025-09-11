0
0
144
НОВОСТИ

Информация о задержании стрелявшего в Чарли Кирка не подтвердилась - СМИ

00:03 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подозреваемый в покушении на консервативного деятеля и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка не был задержан правоохранителями. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя американского университета штата Юта.

Газета The New York Times также пишет, что появившаяся ранее информация о задержании стрелявшего не подтвердилась.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

23:57 10.09.2025
Сторонник Трампа республиканец Чарли Кирк, в которого ранее стреляли во время выступления, умер
0
162
22:30 10.09.2025
В США сторонник Трампа республиканец Чарли Кирк во время выступления получил огнестрельное ранение
0
288
21:05 10.09.2025
Премьер Израиля обвинил Катар в "укрывательстве террористов"
0
320
20:35 10.09.2025
Социологи волнуются, что им придется отказаться от практики телефонных исследований
0
315
19:10 10.09.2025
Гражданам Китая с визами США запретили участвовать в программах НАСА - СМИ
0
425
19:00 10.09.2025
МВД Польши: Мы закрываем границу с Беларусью до дальнейшего уведомления
0
452
18:45 10.09.2025
Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной, нарушены шесть из семи критериев
0
451
17:40 10.09.2025
Израиль нанес удар по йеменской столице Сане — ТВ
0
470
17:12 10.09.2025
Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 325 военнослужащих
0
458
17:00 10.09.2025
Лидер Сирии приедет в Москву для участия в российско-арабском саммите — посольство
0
468

Возврат к списку