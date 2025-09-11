Информация о задержании стрелявшего в Чарли Кирка не подтвердилась - СМИ

00:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подозреваемый в покушении на консервативного деятеля и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка не был задержан правоохранителями. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя американского университета штата Юта.

Газета The New York Times также пишет, что появившаяся ранее информация о задержании стрелявшего не подтвердилась.