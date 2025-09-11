Информация о задержании стрелявшего в Чарли Кирка не подтвердилась - СМИ
00:03 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подозреваемый в покушении на консервативного деятеля и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка не был задержан правоохранителями. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя американского университета штата Юта.
Газета The New York Times также пишет, что появившаяся ранее информация о задержании стрелявшего не подтвердилась.
НОВОСТИ
- 23:57 10.09.2025
- Сторонник Трампа республиканец Чарли Кирк, в которого ранее стреляли во время выступления, умер
- 22:30 10.09.2025
- В США сторонник Трампа республиканец Чарли Кирк во время выступления получил огнестрельное ранение
- 21:05 10.09.2025
- Премьер Израиля обвинил Катар в "укрывательстве террористов"
- 20:35 10.09.2025
- Социологи волнуются, что им придется отказаться от практики телефонных исследований
- 19:10 10.09.2025
- Гражданам Китая с визами США запретили участвовать в программах НАСА - СМИ
- 19:00 10.09.2025
- МВД Польши: Мы закрываем границу с Беларусью до дальнейшего уведомления
- 18:45 10.09.2025
- Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной, нарушены шесть из семи критериев
- 17:40 10.09.2025
- Израиль нанес удар по йеменской столице Сане — ТВ
- 17:12 10.09.2025
- Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 325 военнослужащих
- 17:00 10.09.2025
- Лидер Сирии приедет в Москву для участия в российско-арабском саммите — посольство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать