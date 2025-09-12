0
Александр Хинштейн напомнил о том, что куряне могут проголосовать в Москве

09:50 12.09.2025

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что впечатлен организацией работы экстерриториальных участков, на которых смогут проголосовать жители регионов, живущие в Москве. Чиновник, в частности, посетил участок неподалеку от станции метро «Курская» на улице Земляной Вал, д. 29.

«Москва - один из лидеров в технологической сфере. Для нас было важно, чтоб жители Курской области, которые сейчас по тем или иным причинам в Москве, могли проголосовать на выборах, - заявил Хинштейн. - Мы обратились к правительству Москвы и избиркому с инициативой, чтобы такая возможность у них была, и они нас поддержали. Только-только открылся участок, я приехал сюда не случайно – для области это символично. Я хочу сказать спасибо за организацию».

Также он побывал на участке в центре госуслуг в торговом комплексе «Афимолл Сити».

Напомним, в Москве голосование в этом году не производится, однако 12-14 сентября жители 19 регионов, в которых проходят выборы высших должностных лиц, могут проголосовать на любом из 14 экстерриториальных участков. Они размещены в разных районах Москвы в различных общественных пространствах, в том числе в центрах госуслуг.

Голосование проводится при помощи электронных терминалов. Для участия в процессе жителям регионов нужно было заранее подать заявление на портале госуслуг.

