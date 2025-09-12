Александр Хинштейн напомнил о том, что куряне могут проголосовать в Москве
09:50 12.09.2025
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что впечатлен организацией работы экстерриториальных участков, на которых смогут проголосовать жители регионов, живущие в Москве. Чиновник, в частности, посетил участок неподалеку от станции метро «Курская» на улице Земляной Вал, д. 29.
«Москва - один из лидеров в технологической сфере. Для нас было важно, чтоб жители Курской области, которые сейчас по тем или иным причинам в Москве, могли проголосовать на выборах, - заявил Хинштейн. - Мы обратились к правительству Москвы и избиркому с инициативой, чтобы такая возможность у них была, и они нас поддержали. Только-только открылся участок, я приехал сюда не случайно – для области это символично. Я хочу сказать спасибо за организацию».
Также он побывал на участке в центре госуслуг в торговом комплексе «Афимолл Сити».
Напомним, в Москве голосование в этом году не производится, однако 12-14 сентября жители 19 регионов, в которых проходят выборы высших должностных лиц, могут проголосовать на любом из 14 экстерриториальных участков. Они размещены в разных районах Москвы в различных общественных пространствах, в том числе в центрах госуслуг.
Голосование проводится при помощи электронных терминалов. Для участия в процессе жителям регионов нужно было заранее подать заявление на портале госуслуг.
НОВОСТИ
- 10:32 12.09.2025
- МИД Франции вызовет посла РФ в связи с инцидентом в Польше — министр
- 10:20 12.09.2025
- Инцидент с БПЛА в Польше показывает отстраненность Трампа от защиты Европы — NYT
- 10:05 12.09.2025
- Планировавшим устроить взрыв в РУДН четверым подросткам назначили до 9 лет колонии
- 10:00 12.09.2025
- На «Западе-2025» отработают управление войсками при агрессии против Союзного государства
- 09:32 12.09.2025
- Собянин: Москвичи собрали почти 5 млн единиц товаров для участников СВО и жителей новых регионов
- 09:32 12.09.2025
- США намерены добиваться от Группы семи резкого увеличения пошлин против КНР и Индии — FT
- 09:20 12.09.2025
- Нетаньяху утвердил новую стройку на Западном берегу и обещал, что Палестины не будет
- 09:16 12.09.2025
- В Москве началось голосование на выборах глав 19 регионов
- 09:05 12.09.2025
- Трамп заявил, что инцидент с БПЛА в Польше мог быть вызван ошибкой
- 09:00 12.09.2025
- ПВО за ночь сбила 221 украинский БПЛА над регионами России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать