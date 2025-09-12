Трамп недоволен Стармером из-за увольнения посла в США — Politico
11:05 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп был недоволен тем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично не уведомил его об отставке британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона. Об этом сообщило издание Politico.
По данным источника газеты, американский лидер был раздражен подходом к увольнению Мандельсона и «настороженно относится ко всему, что может бросить тень на его государственный визит в Великобританию». Белый дом обеспокоен тем, что приезд Трампа будет омрачен скандалом, и хотел бы оперативного назначения нового посла, подчеркивается в публикации.
Указывается, что временным послом назначен опытный дипломат Джеймс Роско, но «ему придется столкнуться с жесткой конкуренцией за самую желанную должность в британской дипломатии». Среди возможных кандидатов называют предшественницу Мандельсона Карен Пирс, главу разведки MI6 Ричарда Мура и экс-советника по национальной безопасности Марка Седвилла.
11 сентября Стармер попросил МИД прекратить полномочия посла Мандельсона из-за его связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать