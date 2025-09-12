0
0
149
НОВОСТИ

Трамп недоволен Стармером из-за увольнения посла в США — Politico

11:05 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп был недоволен тем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично не уведомил его об отставке британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона. Об этом сообщило издание Politico.

По данным источника газеты, американский лидер был раздражен подходом к увольнению Мандельсона и «настороженно относится ко всему, что может бросить тень на его государственный визит в Великобританию». Белый дом обеспокоен тем, что приезд Трампа будет омрачен скандалом, и хотел бы оперативного назначения нового посла, подчеркивается в публикации.

Указывается, что временным послом назначен опытный дипломат Джеймс Роско, но «ему придется столкнуться с жесткой конкуренцией за самую желанную должность в британской дипломатии». Среди возможных кандидатов называют предшественницу Мандельсона Карен Пирс, главу разведки MI6 Ричарда Мура и экс-советника по национальной безопасности Марка Седвилла.

11 сентября Стармер попросил МИД прекратить полномочия посла Мандельсона из-за его связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11884
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12244
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11533
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11872
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11856
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11855
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11705
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11893
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11766
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11588

Возврат к списку