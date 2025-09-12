Трамп недоволен Стармером из-за увольнения посла в США — Politico

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп был недоволен тем, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер лично не уведомил его об отставке британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона. Об этом сообщило издание Politico.

По данным источника газеты, американский лидер был раздражен подходом к увольнению Мандельсона и «настороженно относится ко всему, что может бросить тень на его государственный визит в Великобританию». Белый дом обеспокоен тем, что приезд Трампа будет омрачен скандалом, и хотел бы оперативного назначения нового посла, подчеркивается в публикации.

Указывается, что временным послом назначен опытный дипломат Джеймс Роско, но «ему придется столкнуться с жесткой конкуренцией за самую желанную должность в британской дипломатии». Среди возможных кандидатов называют предшественницу Мандельсона Карен Пирс, главу разведки MI6 Ричарда Мура и экс-советника по национальной безопасности Марка Седвилла.

11 сентября Стармер попросил МИД прекратить полномочия посла Мандельсона из-за его связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.