Россия ведет праведную войну — Путин

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сейчас ведет справедливую, праведную войну, заявил президент России Владимир Путин.

«Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую, справедливую, праведную войну, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества», — сказал он, поздравляя москвичей с Днем города.