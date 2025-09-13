Россия ведет праведную войну — Путин
18:30 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия сейчас ведет справедливую, праведную войну, заявил президент России Владимир Путин.
«Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую, справедливую, праведную войну, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества», — сказал он, поздравляя москвичей с Днем города.
НОВОСТИ
- 19:00 13.09.2025
- Трамп заявил, что введет санкции против РФ, если страны НАТО прекратят покупать ее нефть
- 18:00 13.09.2025
- Британские лейбористы организовывают «операцию по спасению Стармера» — Bloomberg
- 17:00 13.09.2025
- Расселение мигрантов в бывших казармах Британии оказалось дороже, чем в отелях — The Times
- 16:00 13.09.2025
- Зеленскому даны самые твердые гарантии безопасности для приезда в Москву — Мирошник
- 15:00 13.09.2025
- ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
- 14:00 13.09.2025
- Джеффри Сакс рассказал, что лидер Франции возлагает вину за конфликт на Украине на НАТО
- 13:00 13.09.2025
- Экс-лидера основанной Саакашвили партии обвинили в призывах к свержению власти
- 12:30 13.09.2025
- Штурмовики ВС РФ находятся в Купянске, уверенно вытесняя ВСУ
- 12:00 13.09.2025
- На Украине внесли в базу «Миротворца» трехлетнего ребенка из РФ
- 11:30 13.09.2025
- Хуситы заявили об ударе «гиперзвуковой баллистической ракетой» по Тель-Авиву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать