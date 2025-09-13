0
НОВОСТИ

Россия ведет праведную войну — Путин

18:30 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сейчас ведет справедливую, праведную войну, заявил президент России Владимир Путин.

«Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую, справедливую, праведную войну, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества», — сказал он, поздравляя москвичей с Днем города.

