Киев утратил контроль над Шандриголово в ДНР, ВС РФ зачищают село и окрестности — Марочко

09:20 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины утратили контроль над Шандриголово в Донецкой Народной Республике. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, российские бойцы зачищают село и его окрестности.

«В ходе активных боевых действий наши войска практически полностью выбили вооруженные формирования Украины из Шандриголово в ДНР. На данный момент идет зачистка населенного пункта и близлежащих окрестностей. <…> Оперативно-тактическая обстановка говорит о том, что оккупационная киевская власть утратила контроль над Шандриголово», — сказал он.

Военный эксперт добавил, что противник, используя рельеф местности и протекающую в населенном пункте реку Нитриус, еще пытается удерживать позиции севернее от Шандриголово.

