Аэропорт Копенгагена перенаправил более 30 рейсов из-за БПЛА — Reuters
09:32 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аэропорт Копенгагена перенаправил как минимум 31 рейс в другие воздушные гавани из-за БПЛА. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление аэропорта.
По его данным, ситуация затронула в целом порядка 20 тыс. пассажиров. Полиция Дании в свою очередь сообщила, что не обладает информацией о том, кто управлял беспилотниками. Правоохранители также указали, что рассматривают возможную связь с инцидентом в Норвегии. Аэропорт города Осло также приостанавливал работу более чем на три часа из-за обнаружения БПЛА.
Ранее о временном закрытии воздушной гавани ТАСС сообщили в диспетчерской службе аэропорта столицы Дании Копенгагена. Позднее Reuters со ссылкой на датскую полицию сообщило, что аэропорт возобновил работу.
