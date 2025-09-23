В ГД предупредили о штрафах за оставленные в подъезде коляски и велосипеды
10:00 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жильцы, оставляющие в подъезде коляски, санки, велосипеды и прочее имущество в непредназначенных для этого местах, могут получить штраф за несоблюдение требований пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).
Депутат отметил, что в новых домах предусмотрены помещения для хранения колясок, детских санок и велосипедов. По словам Кошелева, они соответствуют требованиям противопожарного законодательства и их функциональное назначение отражено в технической документации дома.
«Но большинство старых домов таких помещений и пространств, к сожалению, не имеют, а значит оставлять в их подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя. Этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. Ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности установлена статьей 20.4 КоАП РФ, по которой за захламление лестничной клетки граждан ждет предупреждение или штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», — сказал парламентарий.
