В ГД предупредили о штрафах за оставленные в подъезде коляски и велосипеды

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жильцы, оставляющие в подъезде коляски, санки, велосипеды и прочее имущество в непредназначенных для этого местах, могут получить штраф за несоблюдение требований пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Депутат отметил, что в новых домах предусмотрены помещения для хранения колясок, детских санок и велосипедов. По словам Кошелева, они соответствуют требованиям противопожарного законодательства и их функциональное назначение отражено в технической документации дома.

«Но большинство старых домов таких помещений и пространств, к сожалению, не имеют, а значит оставлять в их подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя. Этот запрет регулируется положениями правил противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. Ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности установлена статьей 20.4 КоАП РФ, по которой за захламление лестничной клетки граждан ждет предупреждение или штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей», — сказал парламентарий.