Белоусов провел переговоры с главнокомандующим армией Никарагуа

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с главнокомандующим армией Республики Никарагуа генералом армии Хулио Сесаром Авилесом Кастильо. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российско-никарагуанское военное сотрудничество проверено временем. Оно основано на принципах доверия, дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга. В этом направлении проделана большая совместная работа», — сказал Белоусов.