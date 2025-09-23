Белоусов провел переговоры с главнокомандующим армией Никарагуа
10:32 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с главнокомандующим армией Республики Никарагуа генералом армии Хулио Сесаром Авилесом Кастильо. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российско-никарагуанское военное сотрудничество проверено временем. Оно основано на принципах доверия, дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга. В этом направлении проделана большая совместная работа», — сказал Белоусов.
НОВОСТИ
- 11:32 23.09.2025
- ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 230 БПЛА за сутки
- 11:20 23.09.2025
- Гонконг готовится к удару супертайфуна «Рагаса», который может стать мощнейшим с 2018 г.
- 11:05 23.09.2025
- В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года — ФСБ
- 11:00 23.09.2025
- ВС РФ фактически разрезали группировку ВСУ между Северском и Красным Лиманом — Кимаковский
- 10:20 23.09.2025
- Германия планирует тратить только 8% оборонного бюджета на вооружение из США — Politico
- 10:05 23.09.2025
- Телефонные номера абонентов, сдающих в аренду свои аккаунты, блокируются — МВД РФ
- 10:00 23.09.2025
- В ГД предупредили о штрафах за оставленные в подъезде коляски и велосипеды
- 09:32 23.09.2025
- Аэропорт Копенгагена перенаправил более 30 рейсов из-за БПЛА — Reuters
- 09:20 23.09.2025
- Киев утратил контроль над Шандриголово в ДНР, ВС РФ зачищают село и окрестности — Марочко
- 09:05 23.09.2025
- Европа не сможет оказывать помощь Украине вечно — Эрдоган
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать