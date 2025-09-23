ВС РФ фактически разрезали группировку ВСУ между Северском и Красным Лиманом — Кимаковский

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска фактически разрезали украинскую группировку между Красным Лиманом (украинское название — Лиман) и Северском, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши штурмовые подразделения фактически разрезали группировку противника между Красным Лиманом и Северском», — сказал он.