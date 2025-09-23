ВС РФ фактически разрезали группировку ВСУ между Северском и Красным Лиманом — Кимаковский
11:00 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска фактически разрезали украинскую группировку между Красным Лиманом (украинское название — Лиман) и Северском, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Наши штурмовые подразделения фактически разрезали группировку противника между Красным Лиманом и Северском», — сказал он.
НОВОСТИ
- 11:32 23.09.2025
- ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 230 БПЛА за сутки
- 11:20 23.09.2025
- Гонконг готовится к удару супертайфуна «Рагаса», который может стать мощнейшим с 2018 г.
- 11:05 23.09.2025
- В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года — ФСБ
- 10:32 23.09.2025
- Белоусов провел переговоры с главнокомандующим армией Никарагуа
- 10:20 23.09.2025
- Германия планирует тратить только 8% оборонного бюджета на вооружение из США — Politico
- 10:05 23.09.2025
- Телефонные номера абонентов, сдающих в аренду свои аккаунты, блокируются — МВД РФ
- 10:00 23.09.2025
- В ГД предупредили о штрафах за оставленные в подъезде коляски и велосипеды
- 09:32 23.09.2025
- Аэропорт Копенгагена перенаправил более 30 рейсов из-за БПЛА — Reuters
- 09:20 23.09.2025
- Киев утратил контроль над Шандриголово в ДНР, ВС РФ зачищают село и окрестности — Марочко
- 09:05 23.09.2025
- Европа не сможет оказывать помощь Украине вечно — Эрдоган
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать