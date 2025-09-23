В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года — ФСБ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала в Самарской области россиянина и его сына по подозрению в совершении диверсий с 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Росгвардией пресечена противоправная деятельность двух граждан России — отца и сына, 1970 и 1992 г. р., причастных к подготовке и совершению в 2023–2025 гг. диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области», — сообщили в ФСБ.

Их задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самару.