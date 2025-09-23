0
Гонконг готовится к удару супертайфуна «Рагаса», который может стать мощнейшим с 2018 г.

11:20 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обсерватория Гонконга объявила в 14:20 (09:20 мск) штормовое предупреждение 8-й степени из-за приближения супертайфуна «Рагаса», который, как ожидается, может стать самым мощным в городе с 2018 года. Это значит, что все официальные учреждения мегаполиса останавливают работу, всем горожанам предписано вернуться домой из офисов и оставаться в помещении.

«Держитесь подальше от берега и не занимайтесь водными видами спорта», — указывает ведомство. «Правительство [мегаполиса] рекомендует гражданам <…> вернуться домой, на отдаленные острова следует отправиться уже сейчас», — говорится в сообщении. «Необходимо как можно скорее принять все меры предосторожности», — добавили в ведомстве.

Ожидается, что этот тайфун может стать более мощным, чем тайфун «Мангхут» 2018 года, который пока считается самым разрушительным за последние десятилетия. Планируется, что вечером власти объявят самый высокий — 10-й — уровень штормового предупреждения. Это значит, что горожанам следует оставаться в помещении и вдали от окон и дверей, чтобы избежать возможных травм от осколков стекла. Согласно прогнозу, «Рагаса» нанесет удар по Гонконгу в ночь на среду, по предварительным оценкам — между 05:00 и 07:00 утра (между 00:00 и 01:00 мск).

Метеорологи предупреждают, что тайфун несет с собой мощные ливни и ветер, скорость которого превышает 60 м/сек. Кроме того, согласно прогнозам, под воздействием сильного штормового ветра уровень нагонной морской воды в среду может подняться на побережье Гонконга примерно на 3,5-4 метра выше нулевой отметки. Ряд прибрежных районов может оказаться в зоне затопления.

