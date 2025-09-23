ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 230 БПЛА за сутки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 230 беспилотников и выпустили почти 20 боеприпасов за минувшие сутки.



Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.