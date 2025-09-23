Украина может лишиться военной помощи ряда европейских стран — Reuters

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина может остаться без военной помощи со стороны нескольких государств Европы после сокращения поддержки США. Об этом сообщил агентству Reuters европейский дипломат высокого ранга, не уточнив, о каких конкретно странах может идти речь.

Согласно его сведениям, союзники Украины опасаются, что ее вооруженные силы испытывают серьезную нехватку личного состава. По словам собеседника агентства, без американских разведданных и оружия, поставки которого сейчас оплачиваются государствами НАТО, Киев не сможет продолжать боевые действия.