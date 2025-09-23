0
НОВОСТИ

Условия содержания в СИЗО должны отличаться от условий в колониях — Чуйченко

13:20 23.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Условия содержания в СИЗО и колониях должны отличаться друг от друга. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, выступая на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека по теме «Защита прав человека в местах принудительного содержания».

«В соответствии с законодательством, содержание под стражей осуществляется в целях изоляции и не должно предполагать серьезных лишений. Это в корне отличается от наказания, целью которого является исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений, — отметил министр. — Поэтому подходы к содержанию в СИЗО, где находятся люди, чья вина не доказана, должны отличаться от подходов к содержанию в колониях, где уже осужденный человек непосредственно отбывает наказание».

Между тем, напомнил он, по действующему законодательству нормы питания, материально-бытового обеспечения, постельных принадлежностей для осужденных на лишение свободы и для подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО, являются одинаковыми. «Необходимо рассмотреть вопрос об изменении подходов к нормированию. Сейчас одной из стоящих перед нами задач является пересмотр минимальных и повышенных норм питания и материально-бытового обеспечения для подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах содержания под стражей, естественно, в сторону их увеличения», — заметил Чуйченко.

